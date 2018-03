2,58 Millionen Zuschauer sehen Vettels Auftaktsieg bei RTL

Köln (SID) - RTL befindet sich mit seinen Quoten beim Auftaktrennen der Formel 1 in Melbourne weiter im Aufwind. Den Sieg von Ferrari-Star Sebastian Vettel am frühen Sonntagmorgen in Melbourne verfolgten durchschnittlich 2,58 Millionen Zuschauer beim Kölner Privatsender. Dies entsprach einem hervorragenden Marktanteil (MA) von 42,3 Prozent.

Gute Quoten für RTL beim Saisonauftakt © SID

Im vergangenen Jahr hatten im Schnitt 2,27 Millionen Zuschauer das erste Saisonrennen bei RTL verfolgt (MA: 37,1 Prozent), 2016 waren es 1,91 Millionen (38,2) und 2015 1,72 Millionen (MA 38,6).

2018 hat RTL wieder die exklusiven TV-Rechte an der Formel 1, nachdem sich Sky Anfang des Jahres aus dem Rechtepoker zurückgezogen hatte. RTL sicherte sich das Rechtepaket für die Jahre 2018 bis 2020.