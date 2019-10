2,58 Mio. sehen Bayern-Zittersieg bei Sport1

Köln (SID) - Im Schnitt 2,58 Millionen Zuschauer haben am Dienstagabend den 2:1-Zittersieg von Bayern München beim Zweitligisten VfL Bochum in der Live-Übertragung bei Sport1 verfolgt. Der Gesamtmarktanteil lag bei 8,2 Prozent. In der Spitze schalteten sogar 3,66 Millionen den Münchner Spartensender ein.

Über 2,5 Millionen Menschen sehen DFB-Pokal bei Sport1 © SID

Zudem verzeichnete auch der Livestream auf Sport1.de und in den Sport1-Apps mit insgesamt 277.020 Stream-Abrufen sowie im YouTube-Channel mit 180.360 Views hohe Zahlen.

Für den Privatsender war die Partie in Bochum die zweite Liveübertragung im DFB-Pokal-Wettbewerb nach dem 2:0 von Borussia Dortmund beim KFC Uerdingen in der 1. Runde. Am 9. August hatten im Schnitt 1,8 Millionen Zuschauer eingeschaltet, in der Spitze waren damals 2,2 Millionen Zuschauer dabei. Sport1 zeigt bis einschließlich der Spielzeit 2021/22 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale je ein Topduell live.