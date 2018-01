26. Pokalsieg für Boll-Team Düsseldorf

Ulm (SID) - Timo Boll und Meister Borussia Düsseldorf bleiben im deutschen Tischtennis das Maß aller Dinge. Bei der Pokal-Endrunde in Ulm sicherte sich das Team des Weltranglistendritten in der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen den 1. FC Saarbrücken durch ein 3:0 zum 26. Mal die Trophäe und baute die Rekordserie in dem Wettbewerb auf sechs Erfolge nacheinander aus.

Timo Boll erreicht als erster Deutscher die zweite Runde © SID

"Ich denke, wir haben den Titel recht souverän geholt und auch einige brenzlige Situation gut gemeistert", sagte Boll. "Wenn man zweimal mit 3:0 gewinnt, auch wenn knappe Spiele dabei waren, ist das einfach super. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", sagte Cheftrainer Danny Heister.

Im Halbfinale vor 4000 Zuschauern hatte der Pokalrekordgewinner den Bundesliga-Zweiten Werder Bremen mit 3:0 ausgeschaltet. Saarbrücken war durch ein 3:1 gegen die TTF Ochsenhausen erneut ins Endspiel eingezogen.

Düsseldorf verlängerte in Ulm vor den Augen von Bundestrainer Jörg Roßkopf sein Abonnement auf die nationalen Titel. Seit ihrer Niederlage im Bundesliga-Finale 2013 gegen Bremen holten die Rheinländer sämtliche neun Trophäen in Meisterschaft und Pokal.

Für die erfolgreiche Cupverteidigung der Borussen ausschlaggebend war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Sowohl zunächst gegen Bremen als auch danach im Finale gegen Saarbrücken punkteten neben Rekordeuropameister Boll auch die schwedischen Nationalspieler Kristian Karlsson und Anton Källberg.