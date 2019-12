26:38 Minuten: Cheptegei läuft Weltrekord über 10 km

Köln (SID) - Joshua Cheptegei aus Uganda hat am Sonntag in Valencia den Weltrekord im 10-km-Straßenlauf gebrochen. Der Bahn-Weltmeister von Doha über 10.000 m lag in 26:38 Minuten sechs Sekunden unter der bisherigen Bestmarke des Kenianers Leonard Komon aus dem Jahr 2010. Der Bahn-Weltrekord des Äthiopiers Kenenisa Bekele steht seit 2005 bei 26:17,53 Minuten.

Joshua Cheptegei krönt mit Weltrekord überragendes Jahr © SID

Cheptegei krönte in Valencia ein überragendes Jahr, in dem er Cross-Weltmeister im dänischen Aarhus wurde und im September WM-Gold im Stadion holte. Den Straßen-Weltrekord über 15 km hatte er sich bereits 2018 geschnappt.