28 Punkte: Schröder mit Saisonbestleistung bei OKC-Sieg

Cleveland (SID) - Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder in der Basketball-Profiliga NBA zum sechsten Sieg in Serie geführt und dabei eine persönliche Saisonbestleistung aufgestellt. Bei Oklahomas 95:86-Erfolg bei Vizemeister Cleveland Cavaliers erzielte der gebürtige Braunschweiger in Abwesenheit des verletztes Superstars Russell Westbrook (Verstauchung des linken Knöchels) 28 Punkte, sieben davon in den letzten sechs Minuten.

Schröder (l.) erzielte 21 Punkte gegen Charlotte © SID

"Ich bin hartnäckig geblieben", sagte Schröder, der zudem sieben Rebounds holte. Nach einem durchwachsenen Saisonstart ist OKC nach der jüngsten Siegesserie Fünfter im Westen, Cleveland dagegen strauchelt seit dem Abgang von Superstar LeBron James und ist derzeit das schlechteste Team der Liga. James (24 Punkte) gewann derweil mit den Los Angeles Lakers, bei denen erstmals Neuzugang Tyson Chandler zum Einsatz kam, 114:110 gegen die Minnesota Timberwolves.

Schröders Nationalmannschaftskollege Maxi Kleber (26) musste mit den Dallas Mavericks dagegen die nächste Niederlage hinnehmen. Beim 102:117 bei Utah Jazz kam der gebürtige Würzburger in rund 14 Minuten Einsatzzeit auf zwei Zähler. Das slowenische Supertalent Luka Doncic glänzte für die Texaner mit 24 Punkten erneut als bester Werfer, konnte die achte Niederlage im elften Saisonspiel jedoch nicht verhindern. Dirk Nowitzki fehlt Dallas weiterhin aufgrund einer Fußverletzung.