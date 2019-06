3. Liga: 1860 verpflichtet Erdmann aus Magdeburg

München (SID) - Fußball-Drittligist 1860 München hat Dennis Erdmann vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg verpflichtet. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger wechselte ablösefrei zu den Löwen und trainierte am Dienstag bereits mit der Mannschaft. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Kaute nach Sieg gegen den HSV auf Eckfahne rum: Erdmann © SID

"Dennis hat in der vergangenen Spielzeit bewiesen, dass er zu den Leistungsträgern in der 2. Liga zählt. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der 3. Liga", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Erdmann war mit 29 Einsätzen in der abgelaufenen Saison Stammspieler bei den Magdeburgern, mit denen er als Tabellen-17. aus der 2. Bundesliga abstieg. Erdmann passe laut Gorenzel gerade "wegen seiner Emotionalität zu 100 Prozent" zu den Münchnern.