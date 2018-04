3. Liga: Aalen schlägt Haching in Unterzahl

Unterhaching (SID) - Trotz langer Unterzahl hat der VfR Aalen in der 3. Fußball-Liga seinen zweiten Sieg in Folge gefeiert. Aalen gewann zum Auftakt des 36. Spieltags 1:0 (0:0) bei der SpVgg Unterhaching und rückte mit nun 50 Punkten als Tabellenzehnter bis auf einen Zähler an Aufsteiger Haching (9./51) heran.

Nach der Gelb-Roten Karte für Maximilian Welzmüller (50.) erzielte Rico Preißinger (67.) den einzigen Treffer des Tages. Für die Hachinger war es die zweite Niederlage nacheinander.