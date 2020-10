3. Liga: Arp trifft, Bayern II schlägt Dresden

München (SID) - Der einstige Shootingstar Jann-Fiete Arp hat Drittligameister Bayern München II zum ersten Saisonsieg verholfen. Der 20-Jährige verwandelte beim 3:0 (2:0) gegen Dynamo Dresden einen direkten Freistoß (22.) sehenswert, Leon Dajaku (28.) und Nicolas Kühn (90.) legten nach.

Jann-Fiete Arp traf gegen Dresden sehenswürdig © SID

Mit vier Punkten aus drei Spielen steht die Reserve des Rekordmeisters im Mittelfeld der 3. Liga. Der Sieg hätte höher ausfallen können, Angelo Stiller scheiterte mit einem Foulelfmeter an Kevin Broll im Dynamo-Tor (42.). In der Schlussphase sah Dresdens Tim Knipping wegen einer Schwalbe im gegnerischen Strafraum Gelb-Rot (83.).

Arp war im vergangenen Sommer vom Hamburger SV zu Bayern München gewechselt, der Durchbruch blieb ihm verwehrt. In der aktuellen Spielzeit kommt er vorerst nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Diese hatte in der vergangenen Saison die Drittligameisterschaft geholt, durfte als Zweitvertretung eines Bundesligisten aber nicht in die 2. Liga aufsteigen.