3. Liga: Bunjaku verlängert bei Viktoria Köln

Köln (SID) - Viktoria Köln setzt auch in der kommenden Saison der 3. Fußball-Liga in der Offensive auf Routinier Albert Bunjaku. Sport-Vorstand Franz Wunderlich bestätigte die Vertragsverlängerung des 36-Jährigen am Samstag bei MagentaSport. Auch dank der Tore des früheren Bundesliga-Profis aus der Schweiz hatte Aufsteiger Viktoria den Klassenerhalt schon vor dem drittletzten Spieltag an diesem Wochenende praktisch sicher.

Routinier Albert Bunjaku verlängert bei Viktoria Köln © SID

"Ein Spieler wie Albert Bunjaku hat sich die Vertragsverlängerung mit seinen Leistungen in dieser Saison absolut verdient", sagte Wunderlich, ohnehin bleibe der Großteil der Mannschaft zusammen: "Bei vielen Spielern verlängern sich die Verträge mit dem Klassenerhalt automatisch."