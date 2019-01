3. Liga: Cottbus holt Jürgen Gjasula

Cottbus (SID) - Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat sich am letzten Tag des Transferfensters mit Jürgen Gjasula (33) verstärkt. Der Albaner wechselt vom Regionalligisten Viktoria Berlin in die Lausitz und erhält einen Vertrag bis Saisonende, der sich bei Klassenerhalt um ein Jahr verlängert. Gjasula bestritt in seiner Karriere bislang 191 Spiele in der 2. Bundesliga, unter anderem für Greuther Fürth.