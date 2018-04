3. Liga: DFB verlegt Spiel zwischen Zwickau und Karlsruhe

Frankfurt/Main (SID) - Das ursprünglich für Samstag, 21. April angesetzte Spiel in der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem Karlsruher SC wird verlegt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, findet die Partie des 35. Spieltages zwei Tage darauf am Montag (18.30 Uhr) statt.

Osnabrück ist vorerst Tabellenführer in Liga 3 © SID

"Aufgrund parallel stattfindender Demonstrationen steht am gesamten Wochenende nicht die erforderliche Zahl an Einsatzkräften für das Spiel zur Verfügung", begründete der DFB die Entscheidung. Beide beteiligten Vereine hatten sich im Interesse ihrer Fans gegen die Verlegung ausgesprochen.