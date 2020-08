3. Liga: Dorda und Lukimya verlängern beim KFC Uerdingen

Uerdingen (SID) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen baut weiter auf die Abwehrspieler Christian Dorda und Assani Lukimya. Wie der Klub am Sonntag mitteilte, wurden beide Verträge jeweils um ein Jahr verlängert. Dagegen werden Torwart Rene Vollath und Alexander Bittroff den KFC verlassen. "Christian und Assani haben in der vergangenen Spielzeit zu den absolut verlässlichen Stützen in unserer Abwehr gehört", sagte Geschäftsführer Nikolas Weinhart.