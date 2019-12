3. Liga: Duisburg 2:2 bei Haching - Rückschläge für Braunschweig und Halle

Großaspach (SID) - Spitzenreiter MSV Duisburg hat eine zweimalige Führung nicht zum Sieg im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga bei der SpVgg Unterhaching gereicht. Am Ende trennten sich die Münchner Vorstädter und die Zebras am Sonntag 2:2 (2:2).

Duisburg holt nur ein Unentscheiden bei Unterhaching © SID

Vincent Vermeij (15.) und Lukas Daschner (32.) brachten die Duisburger zweimal in Führung, doch die Hachinger kamen durch Felix Schröter (22.) und Moritz Heinrich (45.) jeweils zum Ausgleich. Mit 38 Punkten führen die MSV-Profis die Tabelle aber weiterhin souverän an, Haching ist mit 32 Zählern Vierter.

Eintracht Braunschweig und der Hallesche FC hatten im Aufstiegsrennen am Samstag Rückschläge verkraften müssen. Die Eintracht unterlag im niedersächsischen Duell gegen den SV Meppen 1:2 (1:2), der HFC zog gegen die Würzburger Kickers mit 2:5 (1:3) den Kürzeren. Braunschweig ist Dritter mit 32 Punkten hinter Duisburg und dem FC Ingolstadt (33). Mit 31 Zählern folgt Halle auf Position fünf.

Bayern München II unterlag dem 1. FC Kaiserslautern 1:3 (1:1). Christian Kühlwetter (19./81.) war zweifacher Torschütze für die Roten Teufel, die den fünften Sieg in Folge feierten. "Fünf Siege in Serie sind etwas ganz Besonderes – egal in welcher Liga", sagte Kühlwetter bei Magenta Sport.

Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena ist derweil ebenfalls am Sonntag an die SG Sonnenhof Großaspach herangerückt. Im Kellerduell gewannen die Thüringer mit 2:1 (2:0) in Großaspach und weisen nur noch vier Zähler Rückstand auf die SG auf.