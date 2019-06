3. Liga: Duisburg holt Kiels Sicker

Duisburg (SID) - Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat Linksverteidiger Arne Sicker verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt von Holstein Kiel zum Zweitliga-Absteiger und erhält einen Dreijahresvertrag bis 2022. Sicker spielte in der abgelaufenen Saison weitgehend in der zweiten Mannschaft der Kieler in der Regionalliga Nord. In der 2. Bundesliga kam er lediglich zu drei Einsätzen.