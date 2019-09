3. Liga: Duisburg verpasst Sieg in Magdeburg

Magdeburg (SID) - Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat im Absteiger-Duell beim 1. FC Magdeburg einen Sieg in letzter Minute verpasst. Zum Auftakt des achten Spieltags reichte es für die Zebras nur zu einem 1:1 (1:0), Tobias Müller gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich für den Gastgeber. In der Tabelle liegt Duisburg (13 Punkte) auf Rang fünf, Magdeburg (11) bleibt Achter.

Magdeburg und Duisburg trennen © SID

In der MDCC-Arena brachte Neuzugang Leroy-Jacques Mickels (14.) die Gäste mit einem Schlenzer aus 20 Metern in Führung, Duisburgs Vincent Vermeij (25.) verpasste mit einem Kopfball an den Pfosten knapp das 2:0. Auf der Gegenseite schoss Christian Beck (61.) allein vor Duisburgs Torwart Leo Weinkauf über den Kasten, ehe Müller mit einem Schuss aus 25 Metern der Last-Minute-Ausgleich gelang.