3. Liga: Duisburg verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Köln (SID) - Der MSV Duisburg hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga verpasst. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht verlor das Nachholspiel des 7. Spieltags gegen den SV Meppen 1:3 (1:3). Nach zehn Spieltagen sind die Duisburger mit 19 Punkten Tabellenvierter, Meppen (14) verbessert sich auf Rang 9.

Pleite für den MSV und Trainer Torsten Lieberknecht © SID

Lukas Daschner schoss die Zebras nach Vorarbeit von Tim Albutat in der 6. Minute in Führung. Marius Kleinsorge (15./40.) und Deniz Undav (18.) besiegelten noch vor der Pause die erste Niederlage der Duisburger nach zuvor zwei Siegen in Folge.

Die ursprünglich für den 31. August angesetzte Partie im Stadion des Zweitliga-Absteigers Duisburg war neu terminiert worden. Nach Unwettern waren bei einer Überprüfung der Lichtstegplatten im Tribünendach Probleme festgestellt worden.