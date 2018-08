3. Liga: Erste Niederlage für Kaiserslautern - Braunschweig weiter ohne Sieg

Kaiserslautern (SID) - Die Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig kommen in der 3. Fußball-Liga nicht in Schwung. Am 3. Spieltag verlor der viermalige deutsche Meister Kaiserslautern 1:2 (0:0) gegen Preußen Münster. Braunschweig wartet nach einem 1:1 (0:1) gegen den FSV Zwickau weiter auf den ersten Saisonsieg.

Münster erzielt in der Nachspielzeit den Siegtreffer © SID

Mit vier Zählern aus den ersten drei Saisonspielen liegt Kaiserslautern im Tabellenmittelfeld, die Braunschweiger haben mit nur zwei Punkten gar einen Fehlstart hingelegt. Der bisherige Tabellenführer Carl Zeiss Jena gab seine Spitzenposition durch ein deutliches 0:3 (0:3) gegen den Halleschen FC ab.

Vor 22 881 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern brachte Verteidiger Kevin Kraus (50.) das lange Zeit spielerisch überlegene Team von Trainer Michael Frontzeck in Führung. Fabian Menig (75.) und Martin Kobylanski (90.+2) drehten die Partie zugunsten der Preußen.

In Braunschweig gerieten die Niedersachsen durch ein Gegentor von Nils Miatke (33.) auch im dritten Saisonspiel zunächst in Rückstand. Philipp Hofmann (69.) sicherte der Eintracht per Elfmeter zumindest einen Punkt.

Tabellenführer Energie Cottbus kann seine Führung am Mittwoch mit einem Sieg gegen die SpVgg Unterhaching weiter ausbauen. Neben dem früheren Bundesligisten hat nur der VfL Osnabrück bislang die volle Punktausbeute. Osnabrück empfängt am Mittwoch (beide 19.00 Uhr) Aufsteiger 1860 München.