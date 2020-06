3. Liga: FC Bayern II führt vor Braunschweig - MSV mit Nullnummer

Köln (SID) - Bayern München II bleibt auch nach dem 34. Spieltag der 3. Fußball-Liga Tabellenführer. Die Münchner, die nicht aufsteigen dürfen, holten nach einem 0:2 noch ein 2:2 (0:2) beim 1. FC Magdeburg. Eintracht Braunschweig, der deutsche Meister von 1967, gewann gegen Abstiegskandidat Preußen Münster mit 1:0 (1:0) und verbesserte sich auf Rang zwei. Dagegen konnte der MSV Duisburg beim 0:0 gegen Hansa Rostock nicht dreifach punkten.

Duisburg und Rostock trennten sich torlos im Topspiel © SID

Am Sonntag gewann 1860 München mit 2:1 (1:1) gegen das abstiegsbedrohte Team des Halleschen FC. Der SV Meppen setzte sich gegen die SpVgg Unterhaching mit 3:0 (1:0) durch und zog in der Tabelle am ehemaligen Bundesligisten vorbei.

Der FC Bayern rangieren mit 58 Punkten auf Rang eins vor den zählergleichen Braunschweigern. Dahinter folgen die Meidericher und die Würzburger Kickers (je 57). Die Kickers hatten bereits am Freitag einen 3:0 (0:0)-Sieg gegen den abstiegsgefährdeten Chemnitzer FC gefeiert.

Für Magdeburg waren gegen den FC Bayern II Jürgen Gjasula (22., Handelfmeter) und Daniel Steininger (43.) erfolgreich. Kwasi Okyere Wriedt (87., Foulelfmeter) und Timo Kern (90.+1) sorgten mit ihren Toren noch für den "gerechten" Ausgleich der Münchner, wie FCB-Coach Sebastian Hoeneß bei MagentaSport sagte: "Ich bin stolz, dass wir so ein schwieriges Spiel noch umgebogen haben."

Für Braunschweig traf Martin Kobylanski (2.) zum 1:0 für die Eintracht. In Duisburg konnten die Zebras die Abwehr der Rostocker nicht knacken. MSV-Coach Lieberknecht war dennoch "massiv stolz" auf sein Team: "Wir haben einen Konkurrenten in Schach gehalten und zu null gespielt", sagte Lieberknecht bei MagentaSport.

Seine kleinen Chancen im Aufstiegsrennen wahrte Aufsteiger Waldhof Mannheim durch das 3:2 (2:0) gegen die fast abgestiegene SG Sonnenhof Großaspach. Waldhof-Torhüter Timo Königsmann sagte MagentaSport: "Man hat gemerkt, dass wir einfach platt sind. Umso größer die Erleichterung, dass es doch mit den drei Punkten gereicht hat."