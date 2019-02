3. Liga: FCK gibt Sieg noch aus der Hand

Köln (SID) - Der ehemalige Fußball-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Liga einen weiteren Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Ronny König vom FSV Zwickau den Treffer zum 1:1 (1:0)-Endstand. Die Pfälzer bleiben damit im Tabellenmittelfeld.

3. Liga: FCK-Trainer Sascha Hildmann © SID

Christian Kühlwetter (23.) hatte für den FCK zum 1:0 getroffen. Zwickaus Torwart Johannes Brinkies parierte einen Foulelfmeter von Janek Sternberg (45.+2). Die Lauterer sind aber seit drei Spielen ungeschlagen und holten dabei fünf Punkte.