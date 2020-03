3. Liga: Fünf Spiele Sperre für Duisburgs Engin

Köln (SID) - Stürmer Ahmet Engin vom Drittligisten MSV Duisburg ist nach seinem brutalen Foul an dem Magdeburger Dominik Engel vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für fünf Spiele gesperrt worden. Der 23-Jährige hatte in der 60. Minute Ernst so schwer gefoult, dass er einen Bruch des Sprunggelenks erlitt. Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte ihm die Rote Karte.