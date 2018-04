3. Liga: Halle stellt personelle Weichen

Halle (SID) - Fußball-Drittligist Hallescher FC treibt die personellen Planungen für die kommende Saison voran. Wie der Klub am Montag mitteilte, ziehe der HFC die vereinbarte Option auf eine Vertragsverlängerung bei Torwart Tom Müller. Zudem verlängere sich der Vertrag mit Abwehrspieler Stefan Kleineheismann automatisch, da dieser die vertraglich fixierte Anzahl an Pflichtspielen in dieser Saison absolvierte.

Hallescher FC: Das Personalkarussell dreht sich © SID

Verlassen werden Halle dagegen Mittelfeldspieler Klaus Gjasula, Abwehrspieler Fabian Franke und Stürmer Hilal El-Helwe. Zudem wird Mittelfeldspieler Erik Zenga nach Ende seiner Leihe zum Zweitligisten SV Sandhausen zurückkehren.