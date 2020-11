3. Liga: Hansa Rostock wechselt in Arbeitsquarantäne

Rostock (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock darf nach drei Tagen häuslicher Quarantäne in die Arbeitsquarantäne wechseln und das Training in Gruppen und unter erhöhten Hygienemaßnahmen wieder aufnehmen. Darauf verständigten sich der frühere Bundesligist und das Rostocker Gesundheitsamt.

Rostock mit Trainer Jens Härtel hatte Berufung eingelegt © SID

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass es vier Coronafälle in Reihen der Mecklenburger gebe. Daraufhin wurde die Ligapartie am Samstag gegen Türkgücü München abgesagt.

Wie der Klub jetzt mitteilte, ergab eine Testreihe am Samstag einen weiteren positiven Fall. Der Betroffene zeige leichte Symptomen, ist in zehntägiger Quarantäne.

Spieler, Trainer und Betreuer befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, die allerdings für den Trainingsbetrieb unterbrochen werden darf. Für Mittwoch wurde eine weitere Testreihe angesetzt, im Anschluss soll entschieden werden, ob Hansa vor dem geplanten Ligaspiel am Samstag beim Halleschen FC (14.00 Uhr/MagentaSport) ins reguläre Training zurückkehren kann.