3. Liga: Hansa löst Verträge von Zwick und Quiring auf

Rostock (SID) - Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat die Zusammenarbeit mit Torhüter Luis Zwick und Mittelfeldspieler Christopher Quiring beendet. Der ehemalige Bundesligist einigte sich mit beiden Spielern auf eine vorzeitige Auflösung der bis 2019 laufenden Verträge.

Quiring wechselt zur neuen Saison zum Regionalligisten VSG Altglienicke. Zwick war zu Beginn der Saison 2017/18 an Hertha BSC II in die Regionalliga ausgeliehen worden. Wo der 24-Jährige in Zukunft spielt, ist noch offen.