3. Liga: Ingolstadt erleidet Dämpfer gegen Kellerkind Rostock

Chemnitz (SID) - Spitzenreiter FC Ingolstadt hat in der 3. Fußball-Liga einen kleinen Dämpfer erhalten. Der Zweitligaabsteiger musste sich zum Auftakt der 6. Runde mit einem 2:2 (0:1) gegen Kellerkind Hansa Rostock begnügen und kann im weiteren Verlauf des Spieltages von den ärgsten Verfolgern überholt werden.

Doppelpacker Stefan Kutschke sichert dem FCI einen Punkt © SID

Stefan Kutschke hatte Ingolstadt per Foulelfmeter (8.) in Führung gebracht. Für Rostock, das im zweiten Durchgang das Geschehen bestimmte, traf Aaron Opoku (50.) zum Ausgleich, ehe Kai Bülow Hansa erstmals in Front brachte. Mit seinem zweiten verwandelten Foulelfmeter (90.+7) sicherte Kutschke dem FCI noch einen glücklichen Punkt.