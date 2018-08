3. Liga: Jena schlägt Zwickau

Jena (SID) - Fußball-Drittligist Carl Zeiss Jena hält in der 3. Fußball-Liga Kontakt zur Spitze. Die Thüringer gewannen zum Abschluss des 5. Spieltages in der Montagspartie gegen den FSV Zwickau mit 2:1 (0:1) und kletterten mit zehn Punkten auf Rang vier mit einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer VfL Osnabrück. Zwickau (8) verpasste durch die erste Saison-Niederlage den Sprung nach vorne.

Carl Zeiss Jena hält den Kontakt zur Spitze © SID

Die Gäste waren zunächst durch Toni Wachsmuth per Foulelfmeter (14.) in Führung gegangen, ehe Felix Brugmann (62.) ausglich und Phillip Tietz (74.) ebenfalls per Foulelfmeter die Partie drehte.