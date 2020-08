3. Liga: Kaiserslautern und Dresden eröffnen Saison

Frankfurt/Main (SID) - Der viermalige deutsche Fußball-Meister 1. FC Kaiserslautern eröffnet am 18. September (17.45 Uhr/ARD und MagentaSport) mit einem Heimspiel gegen Absteiger Dynamo Dresden die neue Saison in der 3. Liga. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit der Veröffentlichung des Spielplans bekannt. Am 1. Spieltag treffen zudem die Ex-Bundesligisten Hansa Rostock und MSV Duisburg aufeinander.

Bisher ist nur das Eröffnungsspiel zeitgenau terminiert. Die weiteren Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der DFB in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden in den kommenden Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor.

Klar ist allerdings: An den Wochenenden folgt die 3. Liga weiterhin dem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend, sechs Begegnungen am Samstag, zwei Spielen am Sonntag und einem am Montagabend. Ausnahme bilden die englischen Wochen mit jeweils fünf Partien am Dienstag- und Mittwochabend. MagentaSport überträgt alle 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre dritten Programme zeigen 86 Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen.

Das Saisonfinale soll am 22. Mai 2021 steigen, dort werden alle zehn Partien zeitgleich angepfiffen.