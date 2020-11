3. Liga: Lübeck feiert dritten Sieg in Folge

Paderborn (SID) - Der VfB Lübeck hat mit seinem dritten Sieg in Serie die Abstiegsränge der 3. Fußball-Liga verlassen. Der VfB erkämpfte im Aufsteigerduell beim SC Verl in Paderborn am Montag durch einen späten Treffer von Yannick Deichmann (90.+1) ein 2:1 (0:0) und kletterte in der durch Spielverlegungen verzerrten Tabelle auf den 13. Platz.

Aufsteiger VfB Lübeck feiert den zweiten Saisonsieg © SID

Das Lübecker Führungstor durch Pascal Steinwender (59.) hatte Aygün Yildirim nur sieben Minuten später für Verl gekontert. Der SCV liegt auf Rang elf.