3. Liga: MSV Duisburg baut Tabellenführung aus

Duisburg (SID) - Der MSV Duisburg hat seine Tabellenführung zum Abschluss des 16. Spieltages in der 3. Fußball-Liga ausgebaut. Die Zebras setzten sich gegen Aufsteiger Viktoria Köln mit 2:1 (1:1) durch und liegen nach dem fünften Sieg in Serie mit nun 34 Punkten fünf Zähler vor Verfolger FC Ingolstadt.

Auch gegen Köln jubelte MSV-Stürmer Vermeij © SID

Albert Bunjaku (23.) hatte die Gäste aus Köln mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Führung gebracht, der 35-Jährige führt die Torschützenliste nach seinem zwölften Saisontreffer an. Doch MSV-Stürmer Vincent Vermeij (42.) nach einer schönen Kombination und Lukas Scepanik (85.) per Freistoß, bei dem Torhüter Sebastian Patzler ganz schlimm patzte, drehten das Spiel für den Favoriten.