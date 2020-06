3. Liga: MSV baut Tabellenführung aus - Stillstand im Keller

Köln (SID) - Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg ist dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ein Stück näher gekommen. Das Team von Torsten Lieberknecht gewann am Mittwochabend mit 3:1 (2:1) beim 1. FC Kaiserslautern und geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayern München II in die verbleibenden sieben Saisonspiele.

Duisburg schlägt Kaiserslautern mit 3:1 © SID

Eintracht Braunschweig sprang nach dem 3:1 (3:1) bei der SpVgg Unterhaching auf den dritten Platz. Die Würzburger Kickers, die sich 4:2 (0:1) bei Schlusslicht Carl Zeiss Jena durchsetzten, brachten sich dahinter wie auch der FC Ingolstadt mit dem 1:0 (1:0) beim abstiegsbedrohten Chemnitzer FC in Stellung.

Braunschweig (51 Punkte) hat nach dem 31. Spieltag einen Zähler mehr als der Fünfte Würzburg (50), Ingolstadt (49) ist Sechster. Aufsteiger Waldhof Mannheim (50) belegt den vierten Platz. Dieser könnte am Saisonende wertvoll sein, weil die Münchner Reserve nicht aufstiegsberechtigt ist.

Im Kellerduell trennte sich der Vorletzte SG Sonnenhof Großaspach außerdem 0:0 vom Tabellen-18. Preußen Münster.

Leroy-Jacques Mickels (9.), Vincent Vermeij (39.) und Maximilian Jansen (50.) erzielten im Fritz-Walter-Stadion die Tore für die Duisburger. Braunschweig war dank Mike Feigenspan (24.) und Martin Kobylanski (27./45.) bereits im ersten Abschnitt auf Siegkurs.