3. Liga: MSV und Schanzer verlieren

Köln (SID) - Zwei Pleiten für zwei Spitzenteams in der 3. Fußball-Liga am Sonntag: Tabellenführer MSV Duisburg unterlag beim SV Meppen 0:1 (0:0). Luka Tankulic (81.) traf für die Emsländer, in der 50. Minute wurde die Partie wegen Banner gegen Dietmar Hopp kurzzeitig unterbrochen.

Jeff Saibene erlitt mit Ingolstadt einen Rückschlag © SID

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt musste im Aufstiegsrennen durch das 0:1 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten Viktoria Köln ebenfalls einen herben Rückschlag hinnehmen und rutschte auf Platz fünf ab. Die Rheinländer verließen dagegen die Abstiegsränge. Steven Lewerenz (53.) erzielte das Siegtor für die Viktoria.

Der MSV führt das Klassement mit 44 Punkten vor der SpVgg Unterhaching (ebenfalls 44) und Aufsteiger Waldhof Mannheim (43) an. Mit jeweils 41 Punkten belegen Meppen, die Schanzer und Eintracht Braunschweig die Ränge vier, fünf und sechs. Die Viktoria wird mit 32 Zählern auf Rang 16 notiert.