3. Liga: MSV verhindert Pleite - Enger Aufstiegskampf

Köln (SID) - In der 3. Fußball-Liga spitzt sich der Aufstiegskampf immer weiter zu. Am 32. Spieltag patzte Tabellenführer MSV Duisburg beim 1:1 (0:1) gegen die Würzburger Kickers. Eintracht Braunschweig kam gegen die SG Sonnenhof Großaspach zu einem schwer erkämpften 2:1 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf die Zebras auf einen Punkt. Die Kickers rangieren vier Zähler hinter dem MSV auf Rang fünf.

Duisburg kam gegen Würzburg nicht über ein 1:1 hinaus © SID

Der dreimalige DDR-Meister Carl Zeiss Jena steht seit Sonntag so gut wie sicher als erster Absteiger aus der 3. Liga fest. Dem Traditionsklub nutzte auch ein 0:0 gegen den KFC Uerdingen im Heimspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld nichts. Vor drei Jahren war Jena in die dritthöchste Spielklasse aufgestiegen.

An der Spitze konnte Duisburg gerade noch eine Heimpleite abwenden. Hendrik Hansen (45.+4) war für die Kickers in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:0 erfolgreich. Sinan Karweina (90.+2) rettete den Meiderichern wenigstens noch einen Punkt. MSV-Coach Torsten Lieberknecht äußerte bei MagentaSport: "Wir müssen respektvoll sagen, dass wir in der einen der anderen Situation glücklich waren. Dass es keine Rote Karte gegen uns gibt, das wäre dann wahrscheinlich eine sehr spielentscheidende Szene gewesen."

Für die Braunschweiger trafen Martin Kobylanski (19.) und Marvin Pourie (88.). Kai Brünker (79.) hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen.

1860 München unterlag gegen Hansa Rostock 0:1 (0:0) und verlor wertvollen Boden. Der 1. FC Magdeburg feierte im Abstiegskampf unter dem neuen Trainer Thomas Hoßmang gegen Viktoria Köln einen 2:0 (1:0)-Erfolg. Unter der Woche hatte der FCM die Trennung von Coach Claus-Dieter Wollitz und die Verpflichtung von Hoßmang beschlossen.

Der 1. FC Kaiserslautern gewann gegen den Chemnitzer FC 2:0 (0:0). Torlos trennten sich Preußen Münster und der FC Ingolstadt.