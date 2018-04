3. Liga: Magdeburg gewinnt Topspiel in Wiesbaden

Wiesbaden (SID) - Dem 1. FC Magdeburg ist in der 3. Fußball-Liga ein großer Schritt in Richtung Aufstieg gelungen. Der FCM gewann das Topspiel des 34. Spieltags bei Verfolger SV Wehen Wiesbaden 2:1 (0:0) und feierte seinen dritten Sieg in Serie. Die zweitplatzierten Magdeburger (70), die noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben, sind nun punktgleich mit Tabellenführer SC Paderborn und bauten ihren Vorsprung auf Verfolger Wehen Wiesbaden auf acht Punkte aus.

Magdeburger Fans feiern dritten Sieg in Folge © SID

Stürmer Christian Beck (54.) per Kopf mit seinem elften Saisontor und Tobias Schwede (71.) nach einem Konter trafen für die Gäste. Manuel Schäffler (72.) gelang mit seinem 20. Saisontor kurz darauf nur noch der Anschlusstreffer.