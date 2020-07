3. Liga: Magdeburg holt fünf Neue

Magdeburg (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg geht in der Vorbereitung auf die neue Saison in die Transferoffensive. Neben einer Vertragsverlängerung mit Linksverteidiger Timo Perthel um ein Jahr verkündete der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1974 am Dienstag fünf Neuzugänge.

Timo Perthel bleibt dem 1. FC Magdeburg erhalten © SID

In Abwehrspieler Nico Mai (VfL Wolfsburg), Sechser Andreas Müller (Astoria Walldorf) und Innenverteidiger Korbinian Burger (SG Sonnenhof Großaspach) verstärkt Magdeburg vor allem die Defensive. Zudem kommen in Mittelstürmer Kai Brünker (SG Sonnenhof Großaspach) und Außenspieler Henry Rorig (Werder Bremen II) zwei offensive Kräfte.