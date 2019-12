3. Liga: Magdeburg stellt Trainer Krämer frei

Magdeburg (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat Trainer Stefan Krämer freigestellt. Das teilte der Tabellenzwölfte am Sonntag mit. "In Analyse der großen Leistungsschwankungen unserer Mannschaft in der Vorrunde sehen wir unsere Entwicklungsziele gefährdet", sagte Geschäftsführer Mario Kallnik.

Stefan Krämer ist nicht länger Trainer in Magdeburg © SID

Der 52-jährige Krämer hatte das Team nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga erst im Sommer übernommen. Magdeburg blieb aber hinter den Erwartungen zurück, auch wenn sich die Mannschaft am Samstag in Unterzahl ein 2:2 bei Eintracht Braunschweig erkämpfte.