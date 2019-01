3. Liga: Nachholspiele terminiert

Frankfurt/Main (SID) - Die am vergangenen Sonntag wegen starker Schneefälle abgesagte Begegnung der 3. Fußball-Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem Karlsruher SC wird am 12. Februar nachgeholt. Anstoß ist um 19 Uhr. Die am Montag ebenfalls abgesagte Partie zwischen dem VfR Aalen und der SpVgg Unterhaching wird am 27. Februar (19 Uhr) ausgetragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt.