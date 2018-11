3. Liga: Neuer Vertrag für Halles Landgraf

Halle (SID) - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat den Vertrag mit Abwehrspieler Niklas Landgraf verlängert. Der 22-Jährige unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2021. Landgraf war 2017 vom Chemnitzer FC an die Saale gewechselt, wo er bislang 33 Spiele absolvierte und in der laufenden Spielzeit bei allen 14 Partien in der Startelf stand.