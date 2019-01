3. Liga: Neuzugang Girth trifft für Spitzenreiter Osnabrück

Lotte (SID) - Der VfL Osnabrück ist in der 3. Fußball-Liga nach der Winterpause gut aus den Startlöchern gekommen. Der Spitzenreiter gewann sein erstes Pflichtspiel des Jahres gegen den SV Meppen 1:0 (1:0) und hielt durch den Derbyerfolg die Konkurrenz auf Distanz. Für Osnabrück traf ausgerechnet Neuzugang und Ex-SVM-Profi Benjamin Girth (36.). Der VfL baute seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Karlsruher SC am 21. Spieltag zunächst mal auf fünft Punkte aus.

Der VfL Osnabrück siegt mit 1:0 gegen den SV Meppen © SID

Die für Sonntag vorgesehene Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und Karlsruhe musste nach starkem Schneefall in der Nacht zum Samstag abgesagt werden. Auf Tabellenplatz drei schob sich der Hallesche FC durch ein 1:0 (0:0) bei Fortuna Köln nach vorne. Bentley Bahn (88.) erzielten den entscheidenden Treffer. Am Sonntag kann allerdings der KFC Uerdingen, der in der Winterpause enorm aufgerüstet hat, durch einen Dreier gegen die Würzburger Kickers (15.00 Uhr/Magenta Sport) an Halle vorbeiziehen.

Wehen Wiesbaden behält seinerseits die Spitzengruppe im Blick. Die Hessen feierten mit 3:2 (3:0) bei Ex-Bundesligist Energie Cottbus ihren fünften Auswärtssieg in dieser Saison und liegen sechs Zähler hinter Rang drei. Jeremias Lorch (5.) und Neuzugang Florian Hansch (9./33.) trafen für die Gäste. Cottbus, das durch Kevin Scheidhauer (82.) und Streli Mamba (89.), der nach einem verschossenen Handelfmeter von Markus Kolke im Nachschuss traf, nur noch verkürzen konnte, steckt nach seiner fünften Heimpleite im Tabellenkeller fest. Im gesicherten Mittelfeld bleibt Preußen Münster nach einem 0:0 bei Abstiegskandidat Carl Zeiss Jena.

Ungeachtet der Führungskrise und der wirtschaftlichen Schieflage bei den Roten Teufeln setzte der 1. FC Kaiserslautern beim 2:0 (1:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach ein sportliches Ausrufezeichen. Jan Löhmannsröben (38.) und Timmy Thiele (53.) trafen gegen den früheren Klub ihres neuen Trainers Sascha Hildmann.

Zum Auftakt des Spieltages hatten sich am Freitag Sportfreunde Lotte und 1860 München 1:1 (0:1) getrennt. Am Sonntag findet ebenso wie die Partie Uerdingen gegen Würzburg noch die Begegnung zwischen dem runderneuerten Schlusslicht Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock (14.00 Uhr) mit seinem neuen Trainer Jens Härtel und dem neuen Sportvorstand Martin Pieckenhagen statt. Zum Abschluss des Spieltages trifft der VfR Aalen am Montagabend (19.00/beide Magenta Sport) auf den starken Aufsteiger SpVgg Unterhaching.