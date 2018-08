3. Liga: Osnabrück wieder vorn - Löwen siegen 4:1, 0:4-Pleite für Hansa

Köln (SID) - Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung übernommen. Am fünften Spieltag gaben die Niedersachsen zu Hause Preußen Münster mit 3:0 (2:0) das Nachsehen. Am Freitag hatte Aufsteiger KFC Uerdingen durch ein 0:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach vorübergehend die Spitze erklommen.

Zurück an der Spitze der 3. Liga: VfL Osnabrück © SID

Maurice Trapp (40.) und Marcos Alvarez (44./68., Handelfmeter) schossen das 3:0 der Osnabrücker heraus. Münsters Simon Scherder sah nach einem Handspiel (67.) die Gelb-Rote Karte.

Der SV Wehen Wiesbaden unterlag der SpVgg Unterhaching 1:2 (1:0). Daniel Kofi Kyereh (7.) sorgte für das Führungstor der Gastgeber, sah allerdings in der 69. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Stefan Schimmer (75.) glich aus, Stephan Hain (86.) zeichnete für den Sieg der Münchner Vorstädter verantwortlich. Haching ist damit punktgleich mit dem VfL Tabellenzweiter.

Ex-Bundesligist Energie Cottbus kam gegen den SV Meppen über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Fabio Viteritti (14., Foulelfmeter) traf zum 1:0 für die Lausitzer. Nico Granatowski (90.+5) rettete dem SVM einen Punkt.

Eine Woche nach dem 2:0-Pokaltriumph gegen den VfB Stuttgart unterlag Hansa Rostock zu Hause gegen die Würzburger Kickers mit 0:4 (0:1). Hendrik Hansen (29.), Simon Skarlatidis (47.), Janik Bachmann (64.) und Orhan Ademi (82.) schossen die Tore der Mainfranken.

Aufsteiger 1860 München gewann beim VfR Aalen mit 4:1 (2:0). Nico Karger (19.) und Alessandro Abruscia (39./54.) sorgten für einen 3:0-Vorsprung der Löwen. Mart Ristl (76.) gelang das Ehrentor für die Aalener. Aalens Marian Sarr sah wegen wiederholten Foulspiels (85.) die Gelb-Rote Karte. Efkan Bekiroglu (86.) sorgte für den 4:1-Endstand.

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern kam gegen den Karlsruher SC über ein torloses Remis nicht hinaus und dümpelt weiter im Tabellenmittelfeld herum. Den Roten Teufeln gelang erst ein Saisonsieg.