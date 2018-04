3. Liga: Osnabrücks Negativ-Serie hält an

Aalen (SID) - Der VfL Osnabrück kann in der 3. Liga einfach nicht mehr gewinnen. Die Niedersachsen unterlagen am 35. Spieltag beim VfR Aalen 1:2 (0:0) und sind seit neun Begegnungen ohne Dreier. Nach der Pleite von Werder Bremen II gegen Carl Zeiss Jena am Samstag (2:4) ist dem Tabellen-17. der Klassenerhalt aber vorzeitig sicher.

Das Team von Thioune ist seit neun Partien ohne Sieg © SID

Luca Schnellbacher (63.) und Marcel Bär (84.) beendeten mit ihren Toren Aalens Sieglos-Serie nach vier Spielen. Jules Reimerink (56.) hatte Osnabrück in Führung gebracht. Bär traf außerdem per Kopf den Pfosten (28.), Teamkollege Daniel Stanese bei einem Rettungsversuch die eigene Latte (39.).

In der zweiten Sonntagsbegegnung setzte sich der Hallesche FC 2:1 (1:1) bei Preußen Münster durch. Cyrill Akono (35.) brachte das Bundesliga-Gründungsmitglied Münster in Führung, doch Erik Zenga (41.) und Mathias Fetsch (77.) drehten das Spiel. Halle überflügelte damit die Preußen und rückte hinter Aalen auf Rang elf vor.