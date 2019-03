3. Liga: Saisonaus für Hachings Torjäger Hain

Unterhaching (SID) - Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching muss bis zum Saisonende auf Torjäger Stephan Hain verzichten. Der 30-Jährige zog sich am Samstag beim 0:0 gegen Großaspach eine Syndesmoseband-Verletzung zu und wurde am Dienstag bereits operiert. Hain erzielte in dieser Spielzeit bisher 13 Treffer und liegt in der Torschützenliste hinter Marvin Pourie (15) vom Karlsruher SC auf Rang zwei. Der Ausfall von Hain sei "richtig bitter", sagte Haching-Trainer Claus Schromm.