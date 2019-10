3. Liga: Schmitt neuer Jena-Trainer

Jena (SID) - Trainer Rico Schmitt versucht, Carl Zeiss Jena vor dem Abstieg aus der 3. Fußball-Liga zu bewahren. Am Dienstag wurde der 51-Jährige beim Tabellenschlusslicht als Nachfolger von Lukas Kwasniok bekannt gegeben. Schmitt erhält die Unterstützung des Ex-Jenaers Rene Klingbeil (38), der als Co-Trainer amtiert.

Rico Schmitt soll Carl Zeiss Jena vor dem Abstieg retten © SID

"Ich freue mich absolut auf die Mannschaft, in der einiges drinsteckt. In der Mannschaft sind viele talentierte Jungs dabei, wo ich meine Aufgabe darin sehe, der Mannschaft vielleicht den einen oder anderen neuen Impuls zu geben", sagte Schmitt, der einen Vertrag bis zum Saisonende erhielt. Im Falle des Klassenerhalts verlängert er sich automatisch.

"Es ist uns in kurzer Zeit und in sehr intensiven Gesprächen gelungen, eine Basis zu schaffen, um hoffnungsvoll in die nächsten Wochen hineingehen zu können", kommentierte Vereinspräsident Klaus Berka. Die Aufgabe bei den Thüringern ist für den neuen Coach allerdings sehr ambitioniert, denn der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt zwölf Punkte.