3. Liga: Sieg für Ingolstadt - HFC verpasst Punkt im Abstiegskampf

Meppen (SID) - Der FC Ingolstadt hat seine Aufstiegschance in der 3. Fußball-Liga mit einem souveränen Auswärtssieg gewahrt. Der Zweitliga-Absteiger gewann beim FSV Zwickau am Sonntag 3:0 (2:0) und schob sich vier Spieltage vor Saisonende bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz heran. Fatih Kaya (40.), Stefan Kutschke (45.+2) und Maximilian Beister (53.) trafen für den überlegenen FCI.

Ingolstadt gewann beim FSV Zwickau © SID

Der Hallesche FC hingegen verpasste im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt. Der HFC unterlag bei 1860 München 1:2 (1:1) und hat als Tabellenfünfzehnter weiter 40 Zähler auf dem Konto. Die Löwen sind Siebter mit 52 Punkten. Stefan Lex (8.) und Sascha Mölders (50.) trafen für die Sechziger. Anthony Syhre (32.) erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für Halle.

"Beißen, kämpfen, ein Herz zeigen - das hat meine Mannschaft gezeigt", sagte Sechzig-Trainer Michael Köllner bei MagentaSport.

Der SV Meppen war zuvor durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SpVgg Unterhaching in der Tabelle am ehemaligen Bundesligisten vorbeigezogen. Deniz Undav (12.) mit einem Tor aus fast 50 Metern Entfernung, Marcus Piossek (85.) und Willi Evseev (90.+2) erzielten die Tore für die Emsländer. Beide Teams weisen jeweils 49 Punkte auf.

"In der Videoanalyse habe ich gesehen, dass der Torwart immer sehr hoch steht", sagte Undav bei MagentaSport über seinen Kunstschuss: "Da habe ich mir gedacht - probier' es einfach mal."