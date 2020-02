3. Liga: Spitzenreiter Duisburg mit Remis gegen Braunschweig

Duisburg (SID) - Der MSV Duisburg muss um die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga bangen. In einem Duell zweier langjähriger Bundesligisten kamen die Zebras am Freitagabend gegen Eintracht Braunschweig nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mit 44 Punkten liegt der MSV drei Zähler vor dem FC Ingolstadt (41), der am Sonntag (13.00 Uhr/Magenta Sport) mit einem Sieg bei den Würzburger Kickers Platz eins übernehmen kann.

Duisburg muss um die Tabellenführung bangen © SID

Robin Ziegele (44.) sorgte für die Gäste-Führung, Ahmet Engin (74.) rettete Duisburg immerhin noch einen Punkt. Die nun schon seit sechs Spielen sieglosen Braunschweiger (35) bleiben vorerst Fünfter, könnten aber am Wochenende noch auf Platz sieben abrutschen.