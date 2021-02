3. Liga: Starker Einstand für Antwerpen beim FCK - Torwart trifft für Schanzer

Köln (SID) - Starker Trainereinstand für Marco Antwerpen beim 1. FC Kaiserslautern, Pech für Olaf Janßen bei seiner ersten Begegnung als neuer Coach von Viktoria Köln in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga: Der FC-Coach feierte einen Sieg und entfernte sich mit seinem Team von den Abstiegsrängen. Janßen musste hingegen durch zwei Treffer in den Nachspielzeit noch eine Niederlage bei seiner Rückkehr zu Viktoria hinnehmen.

Trainer Marco Antwerpen und die Kickers können aufatmen © SID

Der FC Ingolstadt bleibt im Kopf-an-Kopf-Rennen Tabellenführer Dynamo Dresden auf den Fersen. Während die Sachsen im Traditionsduell beim 1. FC Magdeburg ein 1:0 (0:0) durch den Treffer von Heinz Mörschel (74.) erzielten, kamen die Schanzer gegen Viktoria Köln zu einem schwer erkämpften 2:1 (0:1) dank zweier Last-Minute-Tore.

Ausgerechnet der in den gegnerischen Strafraum geeilte Torwart Fabijan Buntic (90.+3) erzielte nach einem Eckball den Ausgleich für den FCI. Caniggia Elva (90.+4) machte mit seinem Treffer den nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg für die Ingolstädter perfekt und verhinderte den Einstand nach Maß von Janßen. Timmy Thiele (12.) hatte das Führungstor für die Rheinländer erzielt.

Im brisanten Derby bei Waldhof Mannheim setzte sich der 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (2:0) durch. Hendrick Zuck (14.) und Marius Kleinsorge (20.) trafen für die Roten Teufel, die am vergangenen Samstag Trainer Jeff Saibene freigestellt hatten. Nachfolger Antwerpen feierte ebenfalls eine erfolgreiche Premiere und sorgte für den ersten FCK-Sieg nach fünf Spielen ohne Dreier.

Der SV Meppen gewann gegen die SpVgg Unterhaching 3:2 (2:2). Im Ost-Vergleich zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC gab es beim 2:2 (2:1) ein Remis. Die Partie zwischen Tabellenschlusslicht VfB Lübeck und dem Dritten 1860 München war wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.