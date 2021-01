3. Liga: Türkgücü springt auf Platz vier

Köln (SID) - Aufsteiger Türkgücü München hat in der 3. Fußball-Liga vorerst den Sprung auf den vierten Tabellenplatz geschafft. Bei Viktoria Köln siegte das Team von Trainer Alexander Schmidt zum Auftakt des 19. Spieltags am Freitagabend mit 2:0 (0:0) und ist nach dem vierten Sieg in Folge punktgleich mit dem drittplatzierten Stadtrivalen 1860. Für die Kölner war es das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg.

Türkgücü München bezwingt den SC Verl 1:0 © SID

Das Führungstor erzielte Sercan Sararer kurz nach dem Wiederanpfiff (48.). Der Stürmer schnappte sich in der eigenen Hälfte den Ball, legte ein sehenswertes Solo hin und vollendete im Strafraum der Kölner ins kurze Eck. Petar Sliskovic traf in der 90. Minute zum Endstand.