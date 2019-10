3. Liga: Uerdingen holt Steuernagel als Cheftrainer

Krefeld (SID) - Der neue Manager Stefan Effenberg hat beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen die erste wichtige Personalie geklärt. Daniel Steuernagel (39) wird das Team künftig als Cheftrainer gemeinsam mit Teamchef Stefan Reisinger betreuen. Der Fußballlehrer, der bis September die Regionalliga-Mannschaft der Kickers Offenbach trainierte, unterschrieb nach Klubangaben einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison.

Stefan Effenberg holt Steuernagel als Cheftrainer © SID

"Wir sind uns sicher, dass wir in der neuen Konstellation wieder in die Erfolgsspur finden werden", sagte Effenberg. Der eigentliche Co-Trainer Reisinger hatte den Platz an der Seitenlinie nach der Trennung von Heiko Vogel Ende September interimsweise übernommen, verfügt aber nicht über die erforderliche Trainerlizenz.