3. Liga: Unbekannte greifen Viktoria-Fans an - ein Schwerverletzter

Köln (SID) - Eine Gruppe von Fans des Fußball-Drittligisten Viktoria Köln ist am späten Samstagabend gegen 23.30 Uhr am Sportpark in Köln-Höhenberg nach der Rückkehr vom Punktspiel beim Chemnitzer FC (2:2) tätlich angegriffen worden. 10 bis 20 unbekannte und zum Teil maskierte Personen attackierten die Viktoria-Anhänger, Flaschen wurden geworfen, ein Viktoria-Fan wurde schwer verletzt.

Fußball-Drittligist: Viktoria Köln © SID

Dieser musste mit einer Gesichtsverletzung im Krankenhaus behandelt werden. Dies bestätigte die Kölner Polizei auf SID-Anfrage. Als die Beamten am Tatort eintrafen, hatten die Angreifer bereits die Flucht ergriffen. Die Fahndung läuft.

Laut Darstellung der Polizei soll es "Fortuna, Fortuna"-Rufe vonseiten der Angreifer gegeben haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Angreifer dem Lager des Regionalligisten Fortuna Köln zuzurechnen sind.