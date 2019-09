3. Liga: Unterhaching erobert Tabellenführung zurück

Köln (SID) - Die SpVgg Unterhaching hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga zurückerobert. Am zehnten Spieltag reichte dem früheren Bundesligisten im Bayern-Derby beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt ein 0:0, um den Halleschen FC von der Spitze zu verdrängen. Es war das erste Remis nach zuletzt drei Siegen in Serie für Unterhaching.

Unterhaching verdrängt den Halleschen FC von der Spitze © SID

Ingolstadt wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg und bleibt mit 15 Punkten auf Platz acht. Zuletzt war der FCI Mitte August beim KFC Uerdingen (3:0) erfolgreich.