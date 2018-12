3. Liga: Wehen meldet sich mit Sieg gegen Aalen zurück

Wiesbaden (SID) - Der SV Wehen Wiesbaden hat sich in der 3. Fußball-Liga nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Topteams zurückgemeldet und mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschiedet. Gegen den Tabellenvorletzten VfR Aalen siegten die Hessen am Freitagabend 2:1 (2:1) und kletterten mit 30 Punkten aus 20 Spielen vorerst auf Platz sechs.

Daniel-Kofi Kyereh (11.) und Niklas Dams (27.) trafen für den SVWW, der zuletzt in Osnabrück (1:2) und gegen Uerdingen (0:2) verloren hatte. Routinier Matthias Morys (21.) egalisierte zwischenzeitlich für Aalen, auf das nach zehn Spielen ohne Sieg ein harter Kampf gegen den Abstieg wartet.