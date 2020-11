3. Liga: Wehen und Ingolstadt verpassen Sprung an die Tabellenspitze

Wiesbaden (SID) - Der FC Ingolstadt und der SV Wehen Wiesbaden haben am Sonntag den zwischenzeitlichen Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Zweitliga-Absteiger Wehen verlor das Duell gegen den Meister der vergangenen Saison, Bayern München II, mit 2:4 (2:2). Der FCI kam bei Aufsteiger Türkgücu München über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus.

Rehm und Wiesbaden verpassen den Sprung an die Spitze © SID

Somit führt weiterhin Hansa Rostock mit 14 Punkten das Klassement an. Gianluca Korte (9.) und Jakov Medic (39.) trafen für die Wehener, Timo Kern (33./49., Foulelfmeter), Leon Dajaku (43.) und Remy Vita (82.) waren für die "kleinen" Bayern erfolgreich. Thomas Keller (14.) schoss die Schanzer in München in Führung, Petar Sliskovic (34.) zeichnete für den Ausgleich von Türkgücü verantwortlich.

Die Rostocker können am Montag (19.00 Uhr/MagentaSport) beim 1. FC Kaiserslautern die Führung weiter ausbauen. Zweiter ist 1860 München vor Ingolstadt (beide ebenfalls 14 Zähler).